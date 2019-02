المركزي التونسي.. في انتظار الشريحة السادسة من صندوق النقد الدولي

قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن صندوق النقد الدولي ينتظر خطوات تونس القادمة، للموافقة على صرف الشريحة السادسة من قرض ممنوح لتونس في 2016.

وأضاف العباسي، في جلسة حوار بالبرلمان التونسي، الإثنين، أن المشاورات لم تتقدم بين تونس والصندوق، منذ سبتمبر الماضي، بالتزامن مع أزمة زيادات الأجور.

وفي 20 مايو 2016، توصل الجانبان لاتفاق يمتد على 48 شهرا، لإقراض تونس 2.9 مليار دولار، مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية تنفذها تونس.

وتبلغ قيمة القسط السادس الذي ينتظر الموافقة على صرفه، 255 مليون دولار، بينما تم تسليم مبلغ 1.465 مليار دولار من إجمالي القرض.

ومن المنتظر أن يقوم فريق خبراء “النقد الدولي” بزيارة تونس، خلال الأسابيع القادمة، في إطار المراجعة الخامسة، ليقرر صرف القسط السادس، الذي كان مقررا تحويله في ديسمبر/ كانون أول الماضي، وتم تأجيله بسبب أزمة الزيادة في الأجور.

