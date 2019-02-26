الوطنية للنفط: صنع الله سيجتمع مع الأطراف اللبييببة والدولية في الإمارات لمناقشة الوضع بحقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن رئيس

مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله وصل إلى

دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للاجتماع بعدد من الأطراف الليبية

والدولية؛ لمناقشة الإجراءات الأمنية الضرورية لإيجاد حل لأزمة حقل الشرارة.

وأوضحت المؤسسة على موقعها الرسمي،

الاثنين، بأن زيارة صنع الله للإمار ات تهدف؛ لضمان سلامة الموظفين، وتمهد الطريق لرفع حالة القوة

القاهرة عن الحقل.

وكان صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية

للنفط مصطفى صنع الله قد صرح الاثنين، بأن عدم رفع حالة القوة القاهرة عن حقل

الشرارة النفطي يعود إلى وجود نفس المجموعة المسلحة التى تسببت في إعلان القوة

القاهرة داخل الحقل.

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