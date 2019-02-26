(بالفيديو) المبعوث التجاري لبريطانيا يزور طرابلس لتعزيز التعاون بين البلدين 

طرابلس-العنوان

زار المبعوث التجاري لرئيسة وزراء بريطانيا، السير هنري بيلينجهام، أمس الاثنين، طرابلس لمُناقشة وتعزيز التعاون التجاري بين ليبيا وبريطانيا.

وقالت السفارة البريطانية في طرابلس “إن تحقيق اقتصاد قوي في ليبيا سيلعب دوراً مهماً في الأمن والاستقرار على المدى الطويل.

فيديو قصير حول زيارة المبعوث التجاري البريطاني إلى #ليبيا🇱🇾 السير هنري بيلينغهام، خلال زيارته الأولى إلى #طرابلس، لمناقشة وتعزيز التعاون التجاري بين #ليبيا و #بريطانيا #بريطانيا_مع_ليبيا 🇱🇾🇬🇧 pic.twitter.com/ImYIigf3gd

— UK in Libya 🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) February 25, 2019

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