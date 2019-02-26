اقتصاد

تقارير: عين تركيا على خردة الألمنيوم الليبية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر إعلامية تركية الثلاثاء عن توقعاتها بخصوص اعتماد المصانع المحلية على استيراد خردة الألمنيوم من السوق الليبية في العام 2019.

وتوقع موقع “سيركل” التركي أن تبلغ الكمية المستوردة ما يقارب 26 ألف طن بقيمة41 دولار أميركي.

وما يثير الاهتمام أن القانون 199 لسنة 2012 منع تصدير الخردة بكل أنواعها للخارج بما فيها الألمنيوم، التي تعتزم تركيا توريدها من ليبيا بحسب تقارير صحفية.

ويباع الكيلوغرام الواحد من الألمنيوم في سوق الخردة المحلي بنحو 3 دنانير أي ما يعادل 70 سنتا بسعر الدولار في السوق السوداء.

وتشير الجهات الرقابية في ليبيا إلى أن مواد كثيرة يتم تهريبها إلى ليبيا إلى جانب الألمنيوم ومن بينها اللدائن وبطاريات السيارات والحديد.

بالمقابل يطالب مختصون بالشأن الاقتصادي بإنشاء مصانع لإعادة تدوير هذه المواد للقضاء على التهريب والاستفادة منها محليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لعنة الله على القذافي مليون مرة و على الخوان المفسدين الضالين المنافقين الكاذبين المحاربين لشرع الله الف مليون مرة هم السبب في هذا كله.

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