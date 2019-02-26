تقارير: عين تركيا على خردة الألمنيوم الليبية

كشفت مصادر إعلامية تركية الثلاثاء عن توقعاتها بخصوص اعتماد المصانع المحلية على استيراد خردة الألمنيوم من السوق الليبية في العام 2019.

وتوقع موقع “سيركل” التركي أن تبلغ الكمية المستوردة ما يقارب 26 ألف طن بقيمة41 دولار أميركي.

وما يثير الاهتمام أن القانون 199 لسنة 2012 منع تصدير الخردة بكل أنواعها للخارج بما فيها الألمنيوم، التي تعتزم تركيا توريدها من ليبيا بحسب تقارير صحفية.

ويباع الكيلوغرام الواحد من الألمنيوم في سوق الخردة المحلي بنحو 3 دنانير أي ما يعادل 70 سنتا بسعر الدولار في السوق السوداء.

وتشير الجهات الرقابية في ليبيا إلى أن مواد كثيرة يتم تهريبها إلى ليبيا إلى جانب الألمنيوم ومن بينها اللدائن وبطاريات السيارات والحديد.

بالمقابل يطالب مختصون بالشأن الاقتصادي بإنشاء مصانع لإعادة تدوير هذه المواد للقضاء على التهريب والاستفادة منها محليا.

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