مصرف الصحارى بتوكرة يشرع في تركيب منظومة ” تي 24″

توكرة-العنوان

شرعت إدارة مصرف الصحارى فرع توكرة في تركيب منظومة “تي 24” المصرفية الجديدة، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات.

وبحسب المصرف، فإن المنظومة تعتبر من أفضل المنظومات عالمياً وتصنيفها الثاني عالمياً في أكبر شركات التصنيف في العالم، وهي من المنظومات الوحيدة التي خصصت للخدمات الإسلامية مع إمكانية العمل بالخدمات التقليدية وستعمل في ظل الخدمات الإسلامية في مصرف الصحارى مع الإبقاء على الخاصية الأخرى (غير مستخدمة).

وتوفر المنظومة جميع الخدمات الإسلامية غير المرابحة، كالمشاركة والإجارة وغيرها مباشرة دون الحاجة لتطبيقات أخرى وضمن شروط الهيأة الشرعية للمصرف، بحيث لا تتم المعاملة إذا كانت غير شرعية.

كما توفر المنظومة خدمات الاستعلام بالرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية بالرسائل النصية القصيرة، إضافة إلى توفر جميع خدمات الهاتف المحمول المتاحة عالميا والخدمات الإلكترونية وطرق التوزيع الحديثة.

هذا وتتعامل المنظومة مع جميع المنظومات المساعدة كمنظومات التحويلات والمقاصات الإلكترونية وغيرها من التطبيقات والأنظمة، كما تتعامل مع جميع أنواع البطاقات وطرق الدفع المحلية والعالمية.

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