موظفو البريقة: لاصحة للشائعات

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نفى مسؤولون أمنيون وموظفون في ميناء البريقة النفطي ما تناقلته مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من مزاعم عن ضبط ذخائر ومواد متفجرة مخبأة بالخردة الحديدية المكدسة في إحدى مواقع الميناء.

وأكد المشرفون داخل الميناء التجاري أن عمليات الشحن الخاصة بالشركة تسير داخل الميناء على أكمل وجه وخير ما يرام ولاصحة لما يتداول من أخبار وصفوها بالشائعات والأكاذيب .

وأوضح رئيس مكتب التصدير بمركز جمارك ميناء البريقة النفطي النقيب عبدالسلام النمر، أن الموجود ضمن الخردة اسطوانات غاز غير صالحة للاستعمال وأظرف فارغة من حروب سابقة وكل هذه المواد تم تجميعها وثمة مجموعة تقوم بعملية الفرز للتخلص من هذه المواد إلى خارج الميناء .

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