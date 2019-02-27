أسعار النفط ترتفع بسبب تراجع مخزونات الخام الأمريكية

سنغافورة-العنوان

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير أفاد بتراجع مخزونات الخام الأمريكية، حيث سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.99 دولار للبرميل، مرتفعا 49 سنتا أو ما يوازي 0.9 بالمئة عن التسوية السابقة.

وبلغ خام القياس العالمي برنت 65.65 دولار للبرميل، مرتفعا 44 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.

وقال معهد البترول الأمريكي في تقريره الأسبوعي، يوم الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأمريكية نزلت بمقدار 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 فبراير إلى 444.3 مليون برميل.

ولقيت أسواق النفط بصفة عامة دعما هذا العام من تخفيضات إمدادات منظمة أوبك التي اتفقت مع منتجين من خارجها مثل روسيا في أواخر العام الماضي على تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار.

المصدر-(رويترز)

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