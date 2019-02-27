العملات الاجنبية تصعد أمام الدينار الليبي بالسوق الموازية

شهدت اسعار العملات الاجنبية بالسوق الموازية ارتفاعا طفيفاً في تعاملات اليوم الاربعاء امام الدينار الليبي بعد انخفاضها يوم امس.

وارتفع سعر الدولار الامريكي اليوم امام الدينار وبلغ سعره 4.395 دينار للبيع و4.385 دينار للشراء وفقا لمتابعون ومتداولون بالسوق الموازية.

وشهدت العملات الاخرى تراجعها ايضا حيث سجل اليورو والاسترليني 4.99 دينار و5.61 دينار على التوالي امام الدينار.

وسجل كسر الذهب عيار 18 ارتفاعا طفيفا في السوق الموازية ليسجل 137 دينار.

وسجلت العملات الاجنبية موجة ارتفاع ملحوظة لأول مرة في 2019 خلال تعاملات الاسبوع الماضي على خلفية تصريحات اطلقها الصديق الكبير بشأن التزوير في الرقم الوطني وتأخر منحة أرباب الأسر.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي