العملات الاجنبية تسجل انخفاضا جديدا أمام الدينار بالسوق الموازية

سجلت اسعار العملات الاجنبية بالسوق الموازية انخفاضا جديدا في تعاملات اليوم الخميس امام الدينار الليبي بعد أن سجلت إنهياراً كبيراً يوم أمس.

وانخفض سعر الدولار الامريكي اليوم امام الدينار بشكل ملحوظ وبلغ سعره 4.26 دينار للبيع و4.24 دينار للشراء وفقا لمتابعون ومتداولون بالسوق الموازية.

وشهدت العملات الاخرى تسجيلها المزيد من التراجع حيث سجل اليورو والاسترليني 4.81 دينار و5.48 دينار على التوالي امام الدينار.

وسجل كسر الذهب عيار 18 تراجعا ملحوظا في السوق الموازية ليسجل 129دينار.

ويأتي انخفاض العملات الاجنبية على خلفية إعلان مصرف ليبيا المركزي شروعه في استكمال صرف مخصصات أرباب الأسر عن عام 2018؛ بواقع 500 دولار لكل مواطن بدءا من الثالث من مارس القادم.

وأشارت توقعات لمراقبون تسجيل الدولار خلال الايام القادمة المزيد من التراجع وقد يكسر حاجز الـ4 دينار لأول مرة، فيما يرى أخرون انه قد يتجاوز التراجع إلى حدود الـ3 دينار.

لكن مراقبون قللوا من هذا التراجع خاصة وان المصرف المركزي لم يصرف المنحة كاملة والخاصة بعام 2019 كما يتوقع اخرون أنه سيكون مؤقتا على خلفية شراء دولار بطاقات الفيزا “ارباب الاسر” بأسعار متدنية من أجل تسجيل ارباح وفوارق كبيرة حيث سيعود للصعود في وقت لاحق كما حدث في فترات سابقة.

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