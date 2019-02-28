هجوم على إحدى محطات المدار في طرابلس

أعلنت شركة المدار الجديد للاتصالات عن تعرض الموقع الجديد للمحطة PHB82 الواقعة بمنطقة بن غشير في العاصمة طرابلس لهجوم تخريبي من قبل مجهولين، مساء أمس الأربعاء.

وأوضحت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه من المُتوقع أن تطرأ بعض الانقطاعات على اتصالات المواطنين القاطنين بالمناطق المُجاورة للمحطة.

وقدّمت المدار اعتذارها للمواطنين عن هذه الحادثة وما سينتج عنها من تقطّع بالخدمة خارج عن إرادتها.

يُشار إلى أن شركة المدار كانت تقوم بتجهيز المحطة الجديدة بمُعدات حديثة بعد أن تم نقلها إلى موقعها الجديد، بانتظار مُعدّات الراديو الخاصة بها.

وقالت الشركة إن عمليات النقل الأخيرة ستتوقف إلى حين انتهاء فرق الصيانة من إصلاح الأعطال التي لحقت بالمحطة وإعادة تشغيلها مُجددا.

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