اقتصاد

سوندي لـ218: قرار الـ10 آلاف دينار لم يُفعّل

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير مكتب جمرك منفذ رأس اجدير العميد منجي سوندي أن القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والصناعة المُفوض علي العيساوي بشأن السماح للمُسافر الليبي والأجنبي باصطحاب بضائع قيمتها لا تزيد عن 10 آلاف دينار ليبي عبر المنفذ لم يُفعّل بعد.

وأشار سوندي في تصريحات لـ218 أن إدارة المنفذ بانتظار وضع آلية مُحددة للبدء بالعمل بالقرار الجديد، لافتاً إلى أنه لا توجد أي رسوم جمركية على تصدير البضائع من قبل المسافرين.

وأوضح مدير المكتب أنه من المتوقع أن تصل آلية العمل بالقرار إلى إدارة الجمرك بالمنفذ خلال الأسبوع القادم.

ويرى الكثير من التُجار أن تطبيق قرار وزير الاقتصاد والصناعة سيعمل على رفع أسعار السلع الإلكترونية خاصة شاشات العرض وأجهزة التكييف في حال اشتمل القرار على بند يسمح باصطحابها عبر المنفذ.

وفي تصريحات لـ218 توقّع عدد من التُجار أن تشمل تأثيرات هذا القرار تسريع وتيرة العجلة الاقتصادية وارتفاع الدينار الليبي وتحريك السوق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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