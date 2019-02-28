ميناء بنغازي يواصل نفض غُبار الحرب

يواصل أفراد من القوات الخاصة البحرية “الضفادع البشرية” عمليات مسح وإزالة العوائق ومخلفات الحرب بالممر الملاحي وأحواض ميناء بنغازي البحري.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، في بيان، الخميس، إن هذه الجهود تأتي استكمالا للعمليات التي بدأت قبل إعادة افتتاح الميناء وكانت البداية بالميناء الأوسط جليانة.

وحاليا يقوم أفراد القوات الخاصة البحرية بمسح الأحواض للأرصفة 1 و2 و3 بالميناء القديم وذلك في إطار التأمين والتجهيز لاستقبال السفن التجارية.

يُشار إلى أن الميناء يشهد نشاطا تجاريا منذ إعادة افتتاحه في العام 2017، حيث يستقبل باستمرار السفن والبواخر المُحملة بالبضائع والمواد الضرورية لمدينة بنغازي وعموم المنطقة الشرقية.

وشهد الميناء الأسبوع الحالي دخول 3 سفن، الأولى على متنها 439 سيارة، والثانية أفرغت 114 حاوية، والأخيرة وصلت بـ159 حاوية محملة بسلع وبضائع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية