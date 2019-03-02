رويترز: تراجع إنتاج “أوبك” إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات

كشف مسح أجرته وكالة رويترز للأنباء، السبت، عن تراجع إنتاج منظومة الدول المنتجة للنفط “أوبك” خلال فبراير المنصرم إلى أدنى مستوى له خلال أربع سنوات.

وذكرت رويترز أن الانخفاض جاء بعد أن نفذت السعودية وحلفاؤها الخليجيون خفضا يفوق المستهدف في اتفاق المنظمة بشأن الإنتاج، فيما سجل إنتاج فنزويلا المزيد من الهبوط غير الطوعي. وأظهر التقرير أن منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، التي تضم 14 عضوا من بينهم ليبيا، ضخت 30.68 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي، بانخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا مقارنة بيناير المنصرم، وهو أدنى مستوى إجمالي لإنتاج أوبك منذ 2015.

يذكر أن أسعار أسعار النفط الخام ارتفعت إلى 66 دولارا للبرميل بعد أن تراجعت دون 50 دولارا في ديسمبر الماضي.

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