سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 2 مارس 2019 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 2 مارس 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار:
|الدولار الامريكي-طرابلس
|4.19 دينار
|الدولار الامريكي-زليتن
|4.20 دينار
|اليورو
|4.79 دينار
|الجنية الإسترليني
|5.39 دينار
|الليرة التركية
|0.78 دينار
|الدينار التونسي
|1.34 دينار
|الجنية المصري
|0.215 دينار
|الدولار الكندي
|3.14 دينار
|الدينار الأردني
|5.76 دينار
|حوالات دبي-تركيا
|4.21 دينار
|كسر الذهب عيار 18
|123 دينار
|كسر الفضة
|1.67 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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