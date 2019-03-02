وزارة الزراعة تتفقّد احتياجات مُزارعي رقدالين

تقرير 218

على الرغم من امتلاك ليبيا 80 مليون شجرة زيتون وفق البيانات الرسمية فإن عملية استثمارها ما زالت دون الحد المأمول فالإنتاج الموسمي يصل إلى 150 ألف طن ويعصر منها حوالي 20% فقط، ولهذا السبب نظّمت وزارة الزراعة زيارة ميدانية لمدينة رقدالين ضمت مجموعة من مديري الإدارات لمساعدة المزراعين على وضع آليات جديدة لتحصيل الزيتون تضمن جمع أكبر قدر ممكن ما سيرفع الإنتاجية الموسمية.

ومن جهتهم طالب المزارعون باستمرار هذه الزيارات لتحقيق الفائدة وعائدات مربحة للتجار كما طالبوا بوضع خطط لباقي المحاصيل والمزروعات.

وطالب وفد وزارة الزراعة من الفلاحين إدخال “الخراط” الحديث في جمع الزيتون لضمان الجودة بالدرجة الأولى والحفاظ على حالة الأشجار وحمايتها من التلف.

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