بورصة دبي للذهب والسلع تطلق عقوداً لتداول الألومنيوم والزنك

دبي-العنوان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع اليوم السبت إطلاق منتجين جديدين لعقود المعادن الأساسية، وهما عقود الألومنيوم الآجلة وعقود الزنك الآجلة.

وأشارت البورصة إلى أن المنتجين الجديدين سيبدأ تداولهما في الثاني والعشرين من مارس، وأنهما يهدفان إلى جذب مشاركين عالمين في السوق.

وأبلغ ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع رويترز قائلا إن العقدين “مهمان لاستراتيجيتنا، حيث نريد أن ننمو إقليميا، ولكن نريد أيضاً أن نتوسع عالميا”.

أضاف “نسعى للخروج من دائرة الهيمنة الهندية والإقليمية… هذان المنتجان الجديدان ستكون لهما جاذبية أوسع نطاقا على الساحة الدولية، إذ إنهما أكثر قابلية للتطبيق على المتعاملين الدوليين”.

ومن المقرر تسوية جميع المعاملات التي تبرم بموجب العقدين الجديدين عن طريق شركة دبي لمقاصة السلع المرخصة والمملوكة بالكامل للبورصة، والتي تحظى باعتراف الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق كمزود لخدمات الطرف المقابل المركزي من بلد آخر.

وسيكون حجم كل عقد من العقود الآجلة لكل من الألمنيوم والزنك خمسة أطنان مترية، وسيكون العقد مقوما ومتداولا بالدولار.

وقال ميل “كان واضحاً أن أعضاءنا يريدون هذه العقود وهم يريدون تسويتها بالدولار الأمريكي”.

أضاف أنه سيتم طرح المزيد من المنتجات خلال العام، خاصة النقد الأجنبي والذهب.

وأردف قائلا إن المنتجات الزراعية “ليست في الأفق الفوري” لكنه أضاف أنها ستخضع للدراسة وفقا لما يطلبه الأعضاء.

المصدر-وكالات

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