هبوط أسعار النفط أكثر من 2% إلى أقل من 65 دولارا للبرميل

العنوان _ليبيا

انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية أمس الجمعة أكثر من 2% بسبب المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي والتي أثرت على تخفيضات في الإمدادات تقودها منظمة أوبك وعقوبات أمريكية على فنزويلا وإيران.

وبحسب وكالة رويترز فإن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تراجعت أمس 1.24 دولارا لتسجل 65.07 دولارا للبرميل بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في 67.14 دولار، في حين أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط الأسبوع منخفضة 1.42 دولار لتبلغ 55.80 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى لها عند 57.88 دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن أسعار النفط بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، انخفضت انخفاضا حادا بفعل المخاوف بشأن الطلب، كما هبط مؤشر معهد إدارة التوريدات لنشاط قطاع الصناعات التحويلية في أمريكا في فبراير إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016.

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