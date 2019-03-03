ليبيا تُصدّر أول شحنة حديد إلى الجزائر

في خطوة من المتوقع أن تعزز الاقتصاد الوطني أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه عن تصدير أول شحنة من حديد التسليح للجزائر، وتعد الخطوة غاية في الأهمية إذ ستسهم في حركة التصدير تدريجيا لباقي الأنشطة الصناعية في حالة تغطية السوق الليبية وهو تساؤل يطرح نفسه حول ما إذا كانت السوق المحلية مكتفية ومغطاة بالكامل.

ويأتي هذا في الوقت الذي نفت فيه الشركة الأنباء المتداولة حول خفض الأسعار على حديد التسليح وشدد مجلس الإدارة في بيان له على أن رفع الأسعار الأشهر الماضية جاء نتيجة عدم استثناء الشركة من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي دون فرض رسوم وهو ما دفع بالشركة إلى رفع السعر بنسبة 20%.

وتسعى شركة الحديد والصلب إلى تطوير نشاطها الصناعي بما في ذلك التصدير في محاولة لجذب النقد الأجنبي عن طريق الصادرات وكانت قد شغلت الشركة المدة الماضية مصنعَي القولبة على البارد والساخن الأمر الذي نتج عنه الرفع من معدلات الإنتاج اليومي.

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