اسعار صرف العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 03/03/2019

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 3 مارس 2018 بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.14 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد هبط اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 4.68 دينار.

بدوره انخفض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 5.32 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات اليوم بالسوق الموازية تحديث4

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.16 دينار 4.15 دينار اليورو 4.70 دينار 4.62 دينار الجنية الاسترليني 5.33 دينار 5.25 دينار الليرة التركية 0.77 دينار 0.69 دينار الدينار التونسي 1.31 دينار 1.23 دينار الجنية المصري 0.215 دينار 0.207 دينار الدولار الكندي 3.110 دينار 3.030 دينار الدينار الاردني 5.70 دينار 5.62 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 121.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 141.75 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 162 دينار

كسر الفضة = 1.67 دينار

> اخر اسعار الصكوك

حوالة دبي “دولار” 4.18 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار = – دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = – دينار

دولار بالشيك المصدق – 4.30 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.