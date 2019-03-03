سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم 3 مارس 2019 من المصرف المركزي

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومع بدء التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 3 مارس 2019م وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن بنك ليبيا المركزي ..
والتي شهدت تبايناً في الاسعار ما بين الارتفاع والانخفاض للدولار واليورو والاسترليني وغيرها من العملات وهي كالتالي:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|1.8307 د.ل
|1.8353 د.ل
|1.8261 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|1.576 د.ل
|1.5799 د.ل
|1.572 د.ل
|الدولار الامريكي
|دولار واحد
|1.3867 د.ل
|1.3901 د.ل
|1.3832 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|1.0429 د.ل
|1.0455 د.ل
|1.0402 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|0.9816 د.ل
|0.9841 د.ل
|0.9792 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|1.3875 د.ل
|1.391 د.ل
|1.384 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.1496 د.ل
|0.15 د.ل
|0.1492 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.1616 د.ل
|0.162 د.ل
|0.1612 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.2112 د.ل
|0.2118 د.ل
|0.2107 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|1.24 د.ل
|1.24 د.ل
|1.24 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|0.3697 د.ل
|0.3707 د.ل
|0.3688 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|0.3775 د.ل
|0.3785 د.ل
|0.3766 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|0.4566 د.ل
|0.4577 د.ل
|0.4555 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.117 د.ل
|0.117 د.ل
|0.117 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.145 د.ل
|0.1454 د.ل
|0.1447 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|0.39 د.ل
|0.39 د.ل
|0.39 د.ل
|فرنك افريقي
|100 فرنـك
|0.24 د.ل
|0.24 د.ل
|0.24 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.21 د.ل
|0.211 د.ل
|0.21 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2581 د.ل
|0.2587 د.ل
|0.2574 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.2068 د.ل
|0.2073 د.ل
|0.2062 د.ل
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