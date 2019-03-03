سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم 3 مارس 2019 من المصرف المركزي

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومع بدء التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 3 مارس 2019م وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن بنك ليبيا المركزي ..

والتي شهدت تبايناً في الاسعار ما بين الارتفاع والانخفاض للدولار واليورو والاسترليني وغيرها من العملات وهي كالتالي:

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الجنيه الاسترليني جنيه واحد 1.8307 د‫.‬ل 1.8353 د‫.‬ل 1.8261 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 1.576 د‫.‬ل 1.5799 د‫.‬ل 1.572 د‫.‬ل الدولار الامريكي دولار واحد 1.3867 د‫.‬ل 1.3901 د‫.‬ل 1.3832 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 1.0429 د‫.‬ل 1.0455 د‫.‬ل 1.0402 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 0.9816 د‫.‬ل 0.9841 د‫.‬ل 0.9792 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 1.3875 د‫.‬ل 1.391 د‫.‬ل 1.384 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.1496 د‫.‬ل 0.15 د‫.‬ل 0.1492 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.1616 د‫.‬ل 0.162 د‫.‬ل 0.1612 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.2112 د‫.‬ل 0.2118 د‫.‬ل 0.2107 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 1.24 د‫.‬ل 1.24 د‫.‬ل 1.24 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 0.3697 د‫.‬ل 0.3707 د‫.‬ل 0.3688 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 0.3775 د‫.‬ل 0.3785 د‫.‬ل 0.3766 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 0.4566 د‫.‬ل 0.4577 د‫.‬ل 0.4555 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.117 د‫.‬ل 0.117 د‫.‬ل 0.117 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.145 د‫.‬ل 0.1454 د‫.‬ل 0.1447 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 0.39 د‫.‬ل 0.39 د‫.‬ل 0.39 د‫.‬ل فرنك افريقي 100 فرنـك 0.24 د‫.‬ل 0.24 د‫.‬ل 0.24 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.21 د‫.‬ل 0.211 د‫.‬ل 0.21 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.2581 د‫.‬ل 0.2587 د‫.‬ل 0.2574 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.2068 د‫.‬ل 0.2073 د‫.‬ل 0.2062 د‫.‬ل

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