وسط عودة ارتفاع سعر العملات بالسوق.. انتعاش الدينار والهدف منه

ارتفع سعر الدولار الامريكي امام الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية، مساء يوم الاحد، وجرى تداوله عند مستويات 4.16 دنانير ليقفز بخمسة قروش مقارنة مع سعر الاغلاق ليوم امس، كما ارتفع اليورو أمام الدينار وسجل 4.70 دنانير.

وسجل الجنية الاسترليني امام الدينار ارتفاعا طفيفا بتعاملات السوق الموازي ليبلغ قيمته 5.33 دينار.

وجاءت هذه الانتعاشة وفق خبراء مدعومة بإجراءات المصرف المركزي المتعلقة باستكمال صرف منحة أرباب الأسر للمواطنين عن العام 2018 بقيمة 500 للفرد الأمر الذي تسبب في شيئين أولهما أن تجار السوق في حالة ترقب والآخر أن المواطنين تراجعوا عن الشراء من السوق السوداء بسبب توفر الدولار عن طريق مخصصات أرباب الأسر.

ومن جهة أخرى، يرى مراقبون مهتمون بالشأن الاقتصادي أن بعض التجار يمهدون الأسعار لاستقبال معاملات أرباب الأسر ليتم شراؤها بقيمة منخفضة ثم يعاود السعر الارتفاع عند مستويات الشهر الماضي وهي فرضية مطروحة بعد تكرارها خلال العامين الماضيين.

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