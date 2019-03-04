المركزي ينشر اسماء المصارف التي بدأت بإستقبال طلبات منحة أرباب الأسر

نشر مصرف ليبيا المركزي، الأحد، كشفا بأسماء المصارف التي بدأت في استقبال طلبات منحة أرباب الأسر، نافيا الأخبار المتداولة حول عدم استقبال المصارف التجارية طلبات المنحة من المواطنين.

يُشار إلى أن المصارف التي شرعت في استقبال طلبات منحة أرباب هي: التجاري الوطني والمصرف المتحد ومصرف الإجماع العربي ومصرف الأمان ومصرف التجارة والتنمية ومصرف التجاري العربي ومصرف الجمهورية ومصرف الصحاري ومصرف المتوسط ومصرف الواحة ومصرف الوحدة ومصرف شمال أفريقيا.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن الاسبوع الماضي عن شروعه بصرف مخصصات أرباب الأسر والمقدرة بـ 500 دولار للفرد والمستحقة عن العام 2018 اعتباراً من 3 من مارس.

وقال المصرف أن التأخير في صرف هذه المنحة المستحقة عن العام الماضي بسبب وجود خلل وتزوير بمنظومة مصلحة الأحوال المدنية بحسب بيان صادر عنه.

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