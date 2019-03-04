مركزي البيضاء يستنكر عزم الصديق الكبير عقد الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي

البيضاء-العنوان

استنكر مصرف ليبيا المركزي البيضاء، اليوم الإثنين، اعتزام، الصديق الكبير، عقد الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.

وفي بيان، قال المصرف: “نما إلى علمه أن مصرف ليبيا المركزي طرابلس من خلال المحافظ المقال رغبته في عقد الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي دون اعتبار أن السلطة المخولة بذلك هو مجلس غدارة مصرف ليبيا المركزي وفق نصاب قانوني معتمد”.

وأشار المصرف، قائلًا: “إن مثل هذه القرارات وغيرها توكد حجم التدخل السافر في شؤون المصرف ومحاولة تغيير إدارته وأهدافه التي يفترض مسؤولية المالك عنها ممثلا في مجلس غدارة المصرف المركزي مما يعد إخلالا كبيرا وواسعا بالصلاحيات القانونية”.

وحمّل المصرف، الصديق الكبير، “كل ما يترتب على ذلك من آثار سلبية بدت جلية وواضحة منذ إصدار القرار التعسفي بتشكيل لجنة إدارة مؤقتة أخذت تعمل بشكل واضح على إعادة الهيكلة دون أساس أو معايير أو أسباب جوهرية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية