البنك الدولي: رواندا مُقبلة على انتعاش اقتصادي

تُشير التوقعات إلى أن رواندا ستحقق قفزة اقتصادية بعد أن عانت ويلات التطهير العرقي لتنهض من تحت الركام وتتعافي وتستعيد وضعها الطبيعي.

وكشف البنك الدولي في آخر تحديث اقتصادي للمجموعة أنه من المرجح أن يحقق اقتصاد رواندا نموا اقتصاديا متوقع بنسبه 2ر7 بالمائة.

كشف التحديث الاقتصادي الأخير أن راوندا مقبلة على تحقيق توقعات محدده مع توسع الاقتصاد بوتيرة سريعة في النصف الأول من العام الجاري حيث سيتم دعم النمو من خلال تحسين الزراعة التي توسعت بنسبة 6ر7 بالمائة في النصف الأول من عام 2018 بعد تخطي الجفاف الأخير.

كما سيُدعم الاقتصادر الرواندي من خلال الصادرات التقليدية وغير التقليدية القوية وكذلك استكمال الأنشطة البنائية.

ويري الخبراء أن المحافظة على معدل نمو مرتفع على المدى الطويل سيتطلب استثمارات كبيرة في رأس المال البشري والمزيد من القطاع الخاص

وأشار تحديث البنك الدولي إلى تحسن في مناخ سياسة الاقتصاد الكلي في عام 2018 مما ساعد على إبقاء التضخم عند 6ر1 بالمائة وأدنى مستوى له في شرق أفريقيا، بعد أن انخفاض من ذروته البالغة 9ر7 بالمائة في فبراير 2017، حيث ظل سعر الصرف ثابتًا نسبيًا خلال نفس الفترة.

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