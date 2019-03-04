المؤسسة الوطنية للنفط ترفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

طرابلس-العنوان

اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد التأكد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه.

وأشارت المؤسسة، إلى أن من المتوقع أن يتم استئناف عمليات الانتاج والتصدير في غضون الساعات القليلة القادمة، مع إمكانية استعادة مستويات الإنتاج العادية خلال الأيام المقبلة، كما تم وضع خطط لتعويض الخسائر المتكبّدة في الانتاج جراء أعمال النهب والتخريب خلال الإغلاق، والتي قدرت بحوالي 20 ألف برميل يوميًا.

وقالت المؤسسة، إن غلق الحقل تسببت في خسائر في الإنتاج قدرها 1.8 مليار دولار أمريكي.

‎وأفادت المؤسسة، أن شركة أكاكوس المشغلة للحقل تلقت تأكيدا خطيا من قبل، العميد الريفي كنّه أحمد علي، آمر وحدة حماية الأصول النفطية، تفيد بإبعاد كل الأفراد الصادر في حقّهم أمر بالقبض من قبل النائب العام من الحقل وأنّه لن يسمح لهم بالعودة إلى الحقل أبدا.

كما تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الموظفين في الحقل، مع الحرص على تأمين المنطقة المحيطة بالحقل وإنشاء مناطق خضراء آمنة.

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