مركزي البيضاء : عقد الجمعية العمومية للمصرف الخارجي بناء على دعوة الكبير غير قانوني

اعتبر مصرف ليبيا المركزي البيضاء، اليوم، أن دعوة المصرف المركزي في طرابلس عقد الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي غير قانونية، مؤكدا أن السلطة المخولة بذلك هي مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وفق نصاب قانوني معتمد.

وقال مركزي البيضاء، في بيان له، إن مثل هذه القرارات وغيرها تؤكد حجم التدخل في شؤون المصرف، ومحاولة تغيير إدارته وأهدافه التي يفترض أنها مسؤولية مجلس إدارة المصرف المركزي، معتبرا أن هذا الإجراء يعد إخلالا كبيرا بالصلاحيات القانونية.

كما حمل البيان محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير كل ما يترتب على ذلك من آثار سلبية.

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