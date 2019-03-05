الدينار الليبي ينخفض امام العملات الاجنبية

ارتفعت اسعار العملات الاجنبية بشكل نسبي امام الدينار من جديد في تعاملات السوق الموازية ليوم الاثنين بعد موجة انخفاض شهدتها العملات بفعل اعلان المصرف المركزي الشروع بصرف منحة ارباب الاسر.

وتم تداول الدولار عند مستويات 4.21 دنانير ليقفز بخمسة قروش مقارنة مع سعر الاغلاق ليوم امس، بينما ارتفع اليورو أمام الدينار وسجل 4.75 دنانير.

وسجل الجنية الاسترليني امام الدينار ارتفاعا جديدا بتعاملات السوق الموازي ليبلغ قيمته 5.38 دينار.

اما الذهب عيار 18 كسر فقد ارتفع وبلغت قيمته 123 دينار للغرام.

وارتفعت العملات الاجنبية رغم الشروع بصرف منحة ارباب الاسر التي كان من المتوقع ان تزيد بالضغط على السوق السوداء لمزيد من الانخفاض وهو ما لم يحدث ولو بشكل مؤقت.

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