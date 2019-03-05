“غصن” طليقاً بعد ثلاثة أشهر

قضت إحدى محاكم العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء بالإفراج عن رئيس شركة نيسان موتور المُقال “كارلوس غصن”.

يشار إلى أن “غصن” -الفرنسي-البرازيلي من أصل لبناني- يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية منها أنه لم يفصح عن مرتبه بالكامل في سجلات شركة نيسان موتور لمدة عشر سنوات إلى غاية 2018 علاوةً على تهمة خيانة الأمانة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في اليابان أن كفالة “غصن” المحتجز منذ التاسع عشر من نوفمبر الماضي بلغت مليار “ين” ياباني، أي مايُعادل “8.94 مليون دولار” ويُنتظر إطلاق سراحه اليوم الثلاثاء .

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