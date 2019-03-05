اقتصاد

“غصن” طليقاً بعد ثلاثة أشهر

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قضت إحدى محاكم العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء بالإفراج عن رئيس شركة نيسان موتور المُقال “كارلوس غصن”.

يشار إلى أن “غصن” -الفرنسي-البرازيلي من أصل لبناني- يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية منها أنه لم يفصح عن مرتبه بالكامل في سجلات شركة نيسان موتور لمدة عشر سنوات إلى غاية 2018 علاوةً على تهمة خيانة الأمانة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في اليابان أن كفالة “غصن” المحتجز منذ التاسع عشر من نوفمبر الماضي بلغت مليار “ين” ياباني، أي مايُعادل “8.94 مليون دولار” ويُنتظر إطلاق سراحه اليوم الثلاثاء .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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