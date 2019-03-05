البعثة الأممية ترحب برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

طرابلس-العنوان

رحبت البعثة الأممية إلى ليبيا بقرار المؤسسة الوطنية للنفط برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، والعودة الفورية للإنتاج.

ودعت البعثة عبر بيان مقتضب نشرته على صفحتها عبر فيسبوك إلى تحصين المنشآت الوطنية وتأمين بيئة آمنة للعاملين فيها.

وكانت قد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الإثنين رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد التأكد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه.

وأشارت المؤسسة إلى أن من المتوقع أن يتم استئناف عمليات الإنتاج والتصدير في غضون الساعات القليلة القادمة، مع إمكانية استعادة مستويات الإنتاج العادية خلال الأيام المقبلة، كما تم وضع خطط لتعويض الخسائر المتكبّدة في الإنتاج جراء أعمال النهب والتخريب خلال الإغلاق، والتي قدرت بحوالي 20 ألف برميل يوميًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية