انطلاق الدورة الثانية من معرض ليبيا للغذاء

وسط حضور رسمي افتُتحت أمس الإثنين الدورة الثانية من معرض ليبيا للغذاء، بحفل كبير أُقيم في أرض معرض طرابلس الدولي، حضره وكيل وزارة الاقتصاد فتحي ونيس ورئيس إدارة الهيئة العامة للمعارض صلاح حمزة.

وشهد الحفل حضور بعض سفراء الدول لدى ليبيا إضافة إلى ممثلين عن شركات أجنبية ومحلية مُتعدّدة.

كما شهد المعرض مشاركة تسع دول بـ 130 شركة مُتنوعة عرضت منتجاتها الغذائية المُختلفة أمام الزوار، وهذه الدُول هي: “تونس وإيطاليا وتركيا واليونان وأوكرانيا وسيرلانكا والهند والمغرب والجزائر”.

وسيتختتم المعرض الثاني للغذاء أعماله يوم الخميس المقبل وسط وعود من المنظمين بالاستمرار في تنظيم دورات أخرى من شأنها تنشيط الاقتصاد الوطني.

يُشار إلى أن هذه النوعية من المعارض تفتح مجال التواصل بين أصحاب الشركات ومسؤولي الصناعات لعقد الصفقات التجارية بين رجال الأعمال وأصحاب وممثلي المصانع المشاركة.

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