اقتصاد

“تجاري طبرق” يُعلن موعد قبول معاملات منحة الأسر

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فرع المصرف التجاري الوطني في طبرق اليوم الثلاثاء عن البدء في قبول مُعاملات منحة أرباب الأسر المُستحقة عن العام 2018 وقيمتها 500 دولار بداية من يوم السبت القادم.

ونوّه المصرف في منشور له إلى بعض المُلاحظات حول شروط تقديم مُعاملة المنحة وطريقة صرفها للزبائن.

وأشار مصرف التجاري الوطني أن شحن مُستحقات المنحة سيتم على البطاقة المصرفية الخاصة بعام 2018، وأنه يتوجب على الزبون دفع مبلغ وقدره 750 دينارا عن كل فرد من الأسرة، مُنوّهاً إلى ضرورة مُراعاة الزبون لضرورة تغطية حسابه بالمصرف في حال كان بالأحمر.

وطالب المصرف في منشوره كافة زبائنه بإرفاق نموذج الأرقام الوطنية لكامل العائلة بنموذج التقديم للمنحة، وصورة لجواز السفر وصورة لبطاقة الفيزا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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