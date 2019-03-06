مساع لإنشاء دوارة للغاز في القيقب

أوعزت شركة البريقة لتسويق النفط بالشروع في تجهيز مشروع دوارة الغاز في منطقة القيقب شرق بنغازي بعد توفير الموقع المناسب لها.

وأشار بيان صحفي صادر عن الشركة إلى وضع حجر الأساس لإنشاء هذه الدوارة بعد تهيئة الأرض المناسبة لذلك، مبينا أن الفترة الحالية تشمل استكمال الإجراءات الرسمية والمستندات والخرائط والرسومات الفنية لهذا المشروع، في وقت يجري فيه أيضا اعتماد ميزانية العام 2019 بهدف المباشرة في أعمال التنفيذ فور انتهاء أعمال طرح المشروع وإجراءات الإرساء.

وأكد البيان أن الشروع في هذا المشروع يأتي في إطار السعي لتقديم أفضل الخدمات وسد حاجة السوق المتنامية من مادة غاز الطهي وبهدف تسهيل وصول منتجات شركة البريقة لتسويق النفط إلى المواطنين في كافة المناطق بأسهل الطرق.

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