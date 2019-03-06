وعود بأسعار سلع مُنافسة في رمضان

اطّلع وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة فتحي ونيس في اجتماع مع ممثلي اتحاد الغرف وممثلي شركات الاستيراد على كمّيات السلع الغذائية المُستوردة خلال هذا العام والمواد الأساسية المُورّدة حتى نهاية العام.

ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لتلبية احتياجات المُواطنين خلال شهر رمضان القادم، حيث أكد مُمثلو شركات استيراد المواد الغذائية خلال الاجتماع على أن أسعار السلع المعروضة ستكون مُنافسة وفي مُتناول الجميع خلال شهر رمضان.

وتناولت نقاشات الاجتماع أبرز الأزمات والمشاكل التي تُعرقل عمل تُجار السوق وسُبل حلّها خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها ستعمل جاهدة على مُساندة التُجار بهدف توفير سلع غذائية بمواصفات قياسية وأسعار مُنافسة.

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