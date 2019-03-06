ارتفاع جديد للعملات الاجنبية أمام الدينار بالسوق الموازية

استمرت اسعار العملات الاجنبية على موجة الصعود امام الدينار في تعاملات السوق الموازية ليوم الاربعاء، وياتي الارتفاع بالرغم من موجة انخفاض شهدتها العملات بفعل اعلان المصرف المركزي الشروع بصرف منحة ارباب الاسر.

وتم تداول الدولار بمستهل التعاملات عند مستويات 4.23 دنانير بفارق قرش عن سعر الاغلاق ليوم امس، فيما شهد اليورو ارتفاعه أمام الدينار ليسجل اليوم سجل 4.80 دينار.

وسجل الجنية الاسترليني امام الدينار ارتفاعه ايضا بمستهل تعاملات السوق الموازي ليبلغ قيمته 5.40 دينار.

اما الذهب عيار 18 كسر فقد استقر على ارتفاع وبلغت قيمته 127 دينار للغرام.

وارتفعت العملات الاجنبية رغم الشروع بصرف منحة ارباب الاسر التي كان من المتوقع ان تزيد بالضغط على السوق السوداء لمزيد من الانخفاض وهو ما لم يحدث ولو بشكل مؤقت.

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