الوطنية للنفط تكشف عن عائداتها المالية ليناير الماضي

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن إيرادات بيع النفط الخام ومشتقاته خلال يناير الماضي وعائدات الضرائب والأموال المحصلة من عقود الامتياز.

وأكد بيان صدر عن المؤسسة انخفاض هذه الإيرادات بنحو 30% عن شهر ديسمبر من العام 2018 بعد أن بلغت مليارا و600 مليون دولار قياسا بمليارين و280 مليون دولار.

وشددت المؤسسة في بيانها على مواصلتها بذل قصارى جهدها لإيجاد فرص إنتاج جديدة للنفط والغاز على مدار العام مرجعة انخفاض الإيرادات للظروف الصعبة المتمثلة بإغلاق أكبر حقل نفطي ألا وهو الشرارة.

وأشار البيان إلى استمرار المؤسسة الوطنية للنفط بنشر عائدات النفط والغاز بصفة شهرية حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية والإعلان عن حجم ثروات البلاد.

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