اقتصاد

الوطنية للنفط تكشف عن عائداتها المالية ليناير الماضي

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن إيرادات بيع النفط الخام ومشتقاته خلال يناير الماضي وعائدات الضرائب والأموال المحصلة من عقود الامتياز.

وأكد بيان صدر عن المؤسسة انخفاض هذه الإيرادات بنحو 30% عن شهر ديسمبر من العام 2018 بعد أن بلغت مليارا و600 مليون دولار قياسا بمليارين و280 مليون دولار.

وشددت المؤسسة في بيانها على مواصلتها بذل قصارى جهدها لإيجاد فرص إنتاج جديدة للنفط والغاز على مدار العام مرجعة انخفاض الإيرادات للظروف الصعبة المتمثلة بإغلاق أكبر حقل نفطي ألا وهو الشرارة.

وأشار البيان إلى استمرار المؤسسة الوطنية للنفط بنشر عائدات النفط والغاز بصفة شهرية حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية والإعلان عن حجم ثروات البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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