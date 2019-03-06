اقتصاد

ليبيا تشارك بفاعلية في المحافل الاقتصادية العربية

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشارك ليبيا في أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الثاني لكفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات في القاهرة الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وتتعاون المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في التحضير لهذا المؤتمر المرعي من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وينطلق المؤتمر خلال يومي الـ6 والـ7 من مارس الجاري تحت شعار “نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك وبمشاركة 6 دول عربية إلى جانب ليبيا هي الكويت والجزائر والإمارات والعراق ولبنان واليمن.

من جانبهم أكد المشاركون في المؤتمر أنه يُمثّل فرصة قوية لتبادل الخبرات العربية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات ذات الصلة لاسيما البتروكيماويات والأسمدة في الدول العربية، ومناقشة آليات إنجاز المزيد من مشروعات العمل العربي المشترك الثنائية والإقليمية مع استعراض نماذج ناجحة للتعاون بين الدول العربية والاستفادة من هذه التجارب والعمل على تعزيزها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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