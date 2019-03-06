20 مليون دولار لدعم بلديات جنوب وغرب ليبيا

خصصت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاؤها الدوليين 20 مليون دولار لدعم مشاريع تنمية مستدامة لصالح أهالي المناطق المجاورة لمواقع تشرف عليها شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة.

وقالت مؤسسة النفط في بيان، الأربعاء، إن توقيع الاتفاقية تم بمقرها في طرابلس، مع ريبسول وتوتال و “أو أم في” و إكوينور، والمعروفة باسم “ائتلاف ريبسول”.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاتفاقية ستساهم في دعم عدّة مشاريع في بلديات أوباري وبنت بيّة والغريفة وسبها والزنتان وجادو والرياينة ويفرن والرجبان والزاوية الغربية، على مدى العامين القادمين.

وقال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة خالد بوخطوة، إن الاتفاقية ستدعم مشاريع اختيرت بعد دراسة دقيقة للاحتياجات الضرورية لهذه المناطق وتطلعات المجتمعات المتواجدة بها.

ومن المشاريع المقرر تنفيذها، إقامة بنى تحتية للمياه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب في بلديات اﻟﻮادي واﻟﺠﺒﻞ، ودعم مركز علاج مرضى السكري بالزاوية، وإنشاء مركز ثقافي ومركز لبناء القدرات في أوباري ، تنفيذ برامج لمساعدة الشباب وتقديم الدعم للأندية الرياضية.

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