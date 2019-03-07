ما علاقة الإخوان والطبعة الجديدة للدينار الليبي؟

طالب الكاتب والناشط السياسي عبدالرحمن الشرع، نقابة المحامين التحرك لرفع قضية ضد من أصدر قرار طباعة الدينار الليبي الجديد، وسحبه من التداول في السوق الليبي.

وأوضح الشرع أسباب مطالبته لرفع الدعوى، بقوله: ” يوم أمس حدثنا أحد أصدقائنا بأن الدينار الليبي المطبوع حديثا يحمل صورة زعيم الإخوان المسلمين حسن البنا ، لم يصدق أي منا ، ولم يخطر ببالي مطلقا أن تصل الخيانة الوطنية إلى هذا الحد”

وأشار الكاتب والناشط السياسي، أنه أحضر فئة الدينار الجديدة بنفسه وقام بتجربة أثبتت أن وجه الشيخ عمر المختار على الدينار حين يتم توجيه الضوء على الصورة يتضح وجه آخر وهو وجه مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا، وذلك في سياق حديثه بقوله: ” هذا اليوم أحضر لنا ورقة الدينار الجديدة ، فوجدناها تحمل صورة المناضل الليبي عمر المختار ، ولكن حينما وجهنا صورة عمر المختار التي على الورقة إلى الضوء،؛ ضهرت لنا صورة حسن البنا بطربوشه ، ولحيته واضحا على الدينار الليبي”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل في ليبيا خلال الأيام الماضية، صور الدينار الجديد، منهم من طالب مصرف ليبيا المركزي بتوضيح الصورة الكاملة، ورفض آخرون حكاية الطبعة الجديدة من الدينار، قائلين أنها لا تنتمي إلى الواقع.

وفي ذات السياق، أعلن مدير إدارة السيولة بمصرف ليبيا المركزي، رمزي الأغا، أن المحامي عبدالحفيظ السنوسي قد رفع دعوى قضائية في مدينة سبها لإلغاء الإصدار الثاني من الدينار الليبي وضرورة حسبها من السوق.

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