اقتصاد

“اقتصاد الوفاق” تستعد لتلبية احتياجات رمضان

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق فتحي ونيس خلال اجتامع مع عدد من مُمثلي اتحاد الصناعات الليبية احتياجات السوق الليبي خلال الأشهر القادمة خاصة فترة شهر رمضان.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات والمُعاملات المصرفية الخاصة بمالكي المصانع التجارية وأصحاب المحال التجارية.

وتطرّقت نقاشات الاجتماع إلى سُبل دعم الصناعات المحلية بأفضل صورة مُمكنة، إضافة إلى استعراض أبرز الملفات الرافدة للصناعات المحلية ودراسة إمكانية الاستفادة منها في تحسين مستوى الإنتاج المحلي.

وأوضح ونيس أن وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة ستقوم بالتواصل مع مصرف ليبيا المركزي للتنسيق بشأن تسهيل الإجراءات المصرفية لأصحاب المصانع، مُؤكداً في ذات السياق على ضرورة الاهتمام بجودة المنتجات التي ستُقدم للمواطنين والتزام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمُتابعتها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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