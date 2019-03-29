اقتصاد

مصرف الوحدة يرفع سقف السحب النقدي

29 مارس، 2019
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الوحدة، اليوم الجمعة، رفع سقف السحب النقدي إلى مبلغ 1000 دينار بداية من تاريخ 7 أبريل داخل فروعه في الواحات والجبل الأخضر.

وأوضح مصرف الوحدة في إعلان نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن سقف السحب سيتم رفعه داخل فروع بنغازي بداية من تاريخ 14 من أبريل القادم.

وأشار المصرف إلى أن هذا القرار جاء نظراً لاقتراب موعد حلول شهر رمضان، الذي سيكون مطلع مايو القادم، والذي يُواجه فيه أغلب المواطنين صعوبات في تأمين الاحتياجات اللازمة نظراً لأزمة شُحّ السيولة بالمصارف.

ونوّه مصرف الوحدة في ختام إعلانه أن موظفي أفرعه بكافة المناطق المذكورة سيكونون على الموعد لصرف المستحقات المالية للمواطنين وإنهاء إجراءاتهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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