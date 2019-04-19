وصول 3000 طن من الإسمنت إلى ميناء بنغازي

استقبل ميناء بنغازي البحري، مساء أمس الخميس، الباخرة KOSOVA مُحملة بعدد 104 حاوية بضائع مُتنوّعة، ورست على الرصيف رقم 3، بحسب ما أعلنته الشركة الليبية للموانئ “فرع بنغازي”.

وأوضحت الشركة أن الحاويات التي وصلت على متن الباخرة احتوت على أصناف بضائع مُتنوّعة وهي: “أرز، حليب، كستردة، شوكولاتة، زيتون، معدات طبية، مواد منزلية، ديكور محلات، ملابس، مستلزمات أم وطفل، مواد كهربائية، أكياس تغليف، رول دهانات، قطّاعات ألمنيوم، آلات تشغيل ورافعة شوكية، آلة تلميع، رخام، عدد 8550 طرد أثاث”.

وحول حركة الميناء أمس، أضافت الشركة أنه استقبل الباخرة NOUR F مُحمّلة بـ3 آلاف طن من الإسمنت السائب، ورست على الرصيف رقم 8 استعداداً لتفريغ حمولتها.

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