الآغا : يكشف  عن تلاعب الكبير والسراج وباشاغا لتحويل مبلغ مليار اعتمادات لتمويل المليشيات

بنغازي 21 أبريل 2018 (وال) – كشف رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا عن عقد اجتماع غدًا الإثنين بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج غير الدستوري، ما يسمى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ومحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير، المقال من قبل مجلس النواب.

وأوضح الآغا في منشور نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك أن الاجتماع المزمع عقده غدًا سيناقشه خلاله تخصيص موافقة لقبول مستندات برسم التحصيل بقيمة مليار دولار أمريكي بالسعر الرسمي 1.40دل بشكل عاجل لتغطية احتياجات شهر رمضان من مواد غذائية، حسب قوله.

وأكد الآغا – بحسب مصادر مؤكدة – أن حقيقة هذه المستندات المقدمة بقيمة المليار دولار هي لغرض استيراد أسلحة وذخائر وتحويل أموال لدعم آمري المليشيات الإرهابية تحت غطاء استيراد مواد غذائية. (وال – بنغازي) ع ع

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