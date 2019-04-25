وصول عدد 5 معامل سوائل حفر بأحدث المواصفات العالمية لشركة الجوف

بنغازي 26 أبريل 2019 (وال) – ضمن خطط التطوير والاستعداد لعمليات الحفر بقطاع النفط استقبلت شركة الجوف للتقنية النفطية عدد 5 معامل سوائل حفر متطورة لاستعمالها في تقديم الخدمات للشركات المشغلة.

وتم تصميم وإعداد المواصفات الفنية لهذه المعامل عن طريق المختصين بالشركة وتصنيعها بجمهورية مصر العربية عن طريق شركة Egycamp ، وحسب الخطة الموضوعة من إدارة الشركة لزيادة حجم الإمكانيات لتغطية حصة أكبر من سوق خدمات سوائل الحفر.

وتعزم شركة الجوف خلال هذه الأيام والأسابيع القادمة على توسيع نشاطاتها بكافة التخصصات وتوفير كل المعدات والمعامل المتقدمة الحديثة في مجال سوائل الحفر أو المعامل الجيولوجية. (وال – بنغازي) ع ط /ع ع

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