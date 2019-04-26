البريقة: الوضع الأمني سبب انقطاع الإمدادات النفطية عن بعض المناطق

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، الجمعة، تعليق شحنات الوقود والغاز المتجهة من مستودعي مصراتة والزاوية إلى المناطق الوسطى والجنوبية والغربية والجبلية في ليبيا.

وعزت الشركة، في بيان لها، سبب تعليق إمداد المناطق المذكورة بالوقود إلى تردي الأوضاع الأمنية الناجم عن الاشتباكات على امتداد طرق الإمداد، إضافة إلى خوف سائقي الشاحنات وعدم استعدادهم للمخاطرة في ظل هذه الظروف.

وأكدت الشركة عزمها على استئناف إيصال المحروقات إلى أهالي المناطق المذكورة فور تحسن الوضع الأمني، محذرة من أن أي تعقيد أو إرباك لعمليات إمداد الوقود أو الغاز المسال سيكون له أثر مدمر على حياة الناس الذين يعتمدون على هذه المواد الأساسية، وفق الشركة.

يذكر أن مناطق جنوب طرابلس تشهد منذ بداية أبريل الجاري اشتباكات بين قوات الجيش الليبي وقوات حفتر، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة آخرين.

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