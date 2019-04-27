حكومة الوفاق: خصصنا ملياري دينار لتغطية تكاليف الحرب

أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي تخصيص نحو ملياري دينار لتغطية تكاليف طارئة للحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وأوضح العيساوي في تصريحات لوكالة رويترز؛ أن الميزانية ستخصص لعلاج المصابين وتقديم المساعدات للنازحين وغير ذلك من نفقات الحرب الطارئة، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق لن تحتاج لاقتراض جديد لتمويل نفقات الحرب وإنها ملتزمة بخطة أن تكون ميزانية ألفين وتسعة عشر بلا عجز.

كما أشار العيساوي إلى أن حكومة الوفاق تأمل في أن تستمر أنشطة قطاع الأعمال بالشكل المعتاد رغم الهجوم على طرابلس؛ مضيفا أن الموانئ التجارية الليبية وواردات القمح لم تتأثر وإن أغلقت بعض الطرق، وفق قوله.

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