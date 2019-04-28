الوطنية للنفط: ارتفاع إيرادات النفط في مارس

وفي ظل الحرب على طرابلس أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس أن إيرادات ليبيا النفطية لشهر مارس من مبيعات النفط الخام إرتفعت إلى أكثر من مليار و500 مليون دولار.

وعزت المؤسسة هذا الارتفاع في الإيرادات بشكل أساسي إلى رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي في الرابع من مارس الماضي بعد إغلاق الحقل لمدة ثلاثة أشهر كاملة، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار النفط العالمية التي وصلت إلى 75 دولارا للبرميل ما يعد نقطة إيجابية لصالح ليبيا في ظل استقرار الإنتاج الليبي من الخام والذي تجاوز المليون برميل يوميا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار