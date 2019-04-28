اقتصاد

الوطنية للنفط: ارتفاع إيرادات النفط في مارس

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

وفي ظل الحرب على طرابلس أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس أن إيرادات ليبيا النفطية لشهر مارس من مبيعات النفط الخام إرتفعت إلى أكثر من مليار و500 مليون دولار.

وعزت المؤسسة هذا الارتفاع في الإيرادات بشكل أساسي إلى رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي في الرابع من مارس الماضي بعد إغلاق الحقل لمدة ثلاثة أشهر كاملة، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار النفط العالمية التي وصلت إلى 75 دولارا للبرميل ما يعد نقطة إيجابية لصالح ليبيا في ظل استقرار الإنتاج الليبي من الخام والذي تجاوز المليون برميل يوميا.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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  • إيقاف السفينة والرجوع بها لميناء الزاوية ـ بحمولتها , وتكرير النفط الليبي سيكون داخل مصافي النفط الليبية وخاصة في الجهة الغربية لليبيا ـ ويتم المراعاة في الصيانة والتوزيع على المؤسسات الأمنية الليبية وهيئات السلامة الوطنية داخل البلاد .

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