توقعات بنهاية الخلافات التجارية بين بكين وواشنطن

توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي “كريستين لاجارد” توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء الخلافات التجارية التي أضرت بالاقتصاد العالمي.

وأعربت “لاجارد” ردا على سؤال موجه لها خلال المؤتمر العالمي لمعهد “ميلكن” عن أملها في تحقق تسوية لهذه الخلافات.

ولم يكن هذا التوقع من نصيب مديرة صندوق النقد الدولي فقط بل تعداها إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة “بلاكستون” “ستيفن شوارتزمان” الذي أبدى تفاؤله بزيادة فرص التوصل إلى اتفاق بين الصين والولايات المتحدة إلا أنه لن يحل كافة القضايا محل الخلاف.

هذا وتشهد العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين توترات شديدة بعد فرض رسوم بمليارات الدولارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية