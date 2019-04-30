اقتصاد

ليبيا تُصدّر 7500 طن من الحديد إلى الجزائر

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب تصديرها شحنة تُقدّر بـ 7500 طن من الحديد إلى دولة الجزائر.

وتضمنت الشحنة أنواعاً متعددة من الحديد، وتعد الدفعة الجديدة المصدرة هي الثانية خلال أقل من شهرين.

وكانت الشركة الليبية للحديد والصلب قد صدّرت 10 آلاف طن شهر مارس الماضي مقسمة بين دولتي مصر والجزائر شملت حديد تسليح ولفات على الساخن.

ويعد الحديد الليبي من أجود أنواع الخامات في المنطقة، وعادت ليبيا إلى تصديره من جديد بعد فترة توقف لسنوات حتى تتمكن الشركة من سد حاجة السوق الليبية.

ويرى مُراقبون أن تأثيراً كبيراً سيكون واضحاً على الاقتصاد الوطني بعد هذه الخطوة التي من شأنها تنشيط حركة التصدير في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • شنو الفائدة كانوا بيشرو دخيرة واسلحة حديثة وضواريخ مضادة للطيران وغيرنا يبنوا واحني ندمروا ربي يكون في عونك يا بلادي

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