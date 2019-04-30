ليبيا تُصدّر 7500 طن من الحديد إلى الجزائر

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب تصديرها شحنة تُقدّر بـ 7500 طن من الحديد إلى دولة الجزائر.

وتضمنت الشحنة أنواعاً متعددة من الحديد، وتعد الدفعة الجديدة المصدرة هي الثانية خلال أقل من شهرين.

وكانت الشركة الليبية للحديد والصلب قد صدّرت 10 آلاف طن شهر مارس الماضي مقسمة بين دولتي مصر والجزائر شملت حديد تسليح ولفات على الساخن.

ويعد الحديد الليبي من أجود أنواع الخامات في المنطقة، وعادت ليبيا إلى تصديره من جديد بعد فترة توقف لسنوات حتى تتمكن الشركة من سد حاجة السوق الليبية.

ويرى مُراقبون أن تأثيراً كبيراً سيكون واضحاً على الاقتصاد الوطني بعد هذه الخطوة التي من شأنها تنشيط حركة التصدير في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية