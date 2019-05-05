اقتصاد

مصر تتوقع التشغيل الكامل لأكبر مشروع طاقة شمسية في العالم خلال 2019

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

القاهرة-العنوان

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية في بيان اليوم الأحد إن مصر تتوقع أن تبدأ هذا العام التشغيل الكامل لمشروع “بنبان” للطاقة الشمسية في جنوب البلاد وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم.

جاء بيان الوزارة في الوقت الذي زارت فيه وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس مشروع “بنبان” الكائن في أسوان بصعيد مصر.

ويساهم البنك الدولي في المشروع، حيث مولته ذراعه المعنية بالقطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 653 مليون دولار من إجمالي قيمته التي تبلغ ملياري دولار.

ومن المنتظر أن يولد المشروع ما يصل إلى 1600 ميجاوات من الكهرباء. ونقل بيان الوزارة عن مالباس قوله إن هذا المشروع ”يوازي 20 بالمئة من مساحة واشنطن“.

وأضاف مالباس ”الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال الطاقة فتحت باباً أقوى لاستثمارات القطاع الخاص… محطة الطاقة الشمسية في “بنبان”، والتي سوف تكون أكبر محطة في العالم، جذبت أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات، وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة“.

في مسعى لتعزيز ثقة المستثمرين، تعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة مما أدى إلى هبوط حاد في قيمتها.

المصدر-وكالات

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • كان يمكن لهذا المشروع توفير 10% من استهلاك ليبيا للكرباء( ثلاثة من حوالي 30 تيراوات في السنة) ما كان سيكون مفيدا في اوقات الذروة مثلا و بدلا من ذلك صرفت حكومة الوفاق نفس المبلغ على الميليشات المتطرفة!
    زد على ذلك ان بامكان ليبيا تمويل البرنامج بالكامل ذاتيا مع خفض التكلفة و ذلك بانشاء مصنع للالواح و التركيبات الشمسية محليا بالتعاون مع دول مثل الصين او كوريا الجنوبية مثلا.
    ان آفاق المستقبل مفتوحة امام ليبيا و لديها فرص كثيرة لتكوين ثروات هائلة و لتحقيق امن و استقرار و سعادة الانسان الليبي كل ما يقف في الطريق هو المفتي الدجال و زبانيته من الميليشيات المرتزقة!

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