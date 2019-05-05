مصر تتوقع التشغيل الكامل لأكبر مشروع طاقة شمسية في العالم خلال 2019

القاهرة-العنوان

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية في بيان اليوم الأحد إن مصر تتوقع أن تبدأ هذا العام التشغيل الكامل لمشروع “بنبان” للطاقة الشمسية في جنوب البلاد وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم.

جاء بيان الوزارة في الوقت الذي زارت فيه وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس مشروع “بنبان” الكائن في أسوان بصعيد مصر.

ويساهم البنك الدولي في المشروع، حيث مولته ذراعه المعنية بالقطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 653 مليون دولار من إجمالي قيمته التي تبلغ ملياري دولار.

ومن المنتظر أن يولد المشروع ما يصل إلى 1600 ميجاوات من الكهرباء. ونقل بيان الوزارة عن مالباس قوله إن هذا المشروع ”يوازي 20 بالمئة من مساحة واشنطن“.

وأضاف مالباس ”الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال الطاقة فتحت باباً أقوى لاستثمارات القطاع الخاص… محطة الطاقة الشمسية في “بنبان”، والتي سوف تكون أكبر محطة في العالم، جذبت أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات، وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة“.

في مسعى لتعزيز ثقة المستثمرين، تعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة مما أدى إلى هبوط حاد في قيمتها.

المصدر-وكالات

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