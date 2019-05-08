ارتفاع جديد للدولار واليورو امام الدينار بتعامـلات السوق السوداء

شهد سعر صرف الدولار الامريكي واليورو ارتفاعا جديدا أمام الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم الاربعاء.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعه اليوم حيث بلغت قيمته 4.41 دينار للبيع و4.40 دينار للشراء في تعاملات السوق الموازية، بفارق قرش عن سعر الاغلاق ليوم امس.

كما ارتفع اليورو في مستهل التعاملات اليوم حيث بلغ سعره 4.88 دينار بفارق قرش عن سعر الاغلاق ليوم امس، فيما استقر سعر الجنية الاسترليني على ارتفاع وبلغت قيمته 5.60 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب عيار 18 ارتفاعا جديداً حيث بلغت قيمته 131 دينار بفارق دينار عن سعر الاغلاق ليوم امس.

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